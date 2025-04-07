Гаске: Я очень рад, что обыграл Арнальди

38-летний французвысказался о победе в первом круге на «Мастерсе» в Монте-Карло над итальянцемсо счетом 6:3, 3:6, 6:4. Встреча состоялась 6 апреля.

«Я знаю, как мне повезло играть на этом корте. Возможно, это был мой последний раз. В третьем сете говорил себе в голове: "Борись, борись, это может быть последний сет здесь, поэтому ты должен играть хорошо. Ты должен быть хорош на корте, ты должен бороться". И я сделал это. Выполнил несколько отличных ударов и, конечно, очень рад, что выиграл здесь. В первую очередь хочу поблагодарить организацию за уайлд-кард и, конечно, выиграть — это безумие для меня», — сказал Гаске в интервью на корте.

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Ранее Гаске сказал, что закончит профессиональную карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025.