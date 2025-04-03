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    Гауфф покинула агентство Федерера

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф  ATP Роджер Федерер
    Американская теннисистка Кори Гауфф сообщила о прекращении работы с агентством швейцарца Роджера Федерера Team8. Спортсменка сделала пост в соцсетях.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    Гауфф собирается запустить собственный бренд Coco Gauff Enterprises под руководством WME, которое владеет агентство IMG.

    «Я рада созданию чего-то, что позволит мне взять на себя большую ответственность за свою карьеру, а также создаст для меня новые возможности. Я продолжаю расти как спортсменка, предприниматель и творец перемен.

    Этот большой шаг вперёд также означает завершение невероятной главы, которую я разделила с Team 8. Я всегда буду благодарна за всё, что они сделали для меня и моей семьи, и знаю, что буду вспоминать то время с глубокой признательностью и тёплыми воспоминаниями», — написала Гауфф.

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    На данный момент Гауфф является третьей ракеткой мира.

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