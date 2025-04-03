Гауфф покинула агентство Федерера

Американская теннисисткасообщила о прекращении работы с агентством швейцарцаTeam8. Спортсменка сделала пост в соцсетях.

Гауфф собирается запустить собственный бренд Coco Gauff Enterprises под руководством WME, которое владеет агентство IMG.

«Я рада созданию чего-то, что позволит мне взять на себя большую ответственность за свою карьеру, а также создаст для меня новые возможности. Я продолжаю расти как спортсменка, предприниматель и творец перемен.

Этот большой шаг вперёд также означает завершение невероятной главы, которую я разделила с Team 8. Я всегда буду благодарна за всё, что они сделали для меня и моей семьи, и знаю, что буду вспоминать то время с глубокой признательностью и тёплыми воспоминаниями», — написала Гауфф.

Прогнозы на теннис

На данный момент Гауфф является третьей ракеткой мира.