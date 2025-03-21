Мартинес: Мирра Андреева быстро учится

, чемпионка Уимблдона-1994 и тренер, рассказала о работе с 17-летней россиянкой.

Андреева выиграла два последних турнира (в Дубае и Индиан-Уэллсе) и поднялась с 11-го на 6-е место в мировом рейтинге.

«Все дело в балансе. В конце концов, я подталкиваю ее тренироваться, делать правильные вещи и забочусь о многих аспектах, чтобы она могла стать лучшим игроком. Она очень восприимчива и быстро учится.

За пределами теннисного корта она веселая девчонка. Она поет и шутит, и для меня это здорово. Я тоже люблю шутить и веселиться, так что все хорошо. Мы можем усердно работать, а также веселиться», — сказала Мартинес Tennis.com.