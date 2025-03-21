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    Мартинес: Мирра Андреева быстро учится

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Кончита Мартинес, чемпионка Уимблдона-1994 и тренер Мирры Андреевой, рассказала о работе с 17-летней россиянкой.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Андреева выиграла два последних турнира (в Дубае и Индиан-Уэллсе) и поднялась с 11-го на 6-е место в мировом рейтинге.

    «Все дело в балансе. В конце концов, я подталкиваю ее тренироваться, делать правильные вещи и забочусь о многих аспектах, чтобы она могла стать лучшим игроком. Она очень восприимчива и быстро учится.

    За пределами теннисного корта она веселая девчонка. Она поет и шутит, и для меня это здорово. Я тоже люблю шутить и веселиться, так что все хорошо. Мы можем усердно работать, а также веселиться», — сказала Мартинес Tennis.com.

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