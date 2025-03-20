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    Кирьос поделился впечатлениями от первой победы с октября 2022 года

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ник Кирьос Маккензи Макдональд
    Представитель Австралии Ник Кирьос высказался о победе в матче первого круга «Мастерса» в Майами с американцем Маккензи Макдональдом. Кирьос одолел соперника со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

    Ник Кирьос
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    Ник Кирьос

    «Честно говоря, я думал, что больше никогда не сыграю в теннис. Всё шло к этому. Я общался с моими тренерами и командой, парнями, которые оставляют свои семьи, чтобы быть здесь со мной. Я говорил: "Слушайте, я не знаю, как долго смогу это продолжать". Эта победа добавляет мне немного энергии, но нужно быть реалистом. Завтра посмотрим, как будет себя чувствовать моё запястье. Здесь действительно тяжело.

    Когда я увидел жеребьёвку, я не чувствовал уверенности в том, что смогу справиться с кем-либо. За последние шесть месяцев моё запястье не было в лучшем состоянии. Выйти и одержать победу, почувствовать, что я опять принадлежу этому миру, — это довольно особенное чувство», — сказал Кирьос после игры.

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    Кирьос одержал первую победу с октября 2022 года. Следующим соперником 29-летнего австралийца станет россиянин Карен Хачанов.

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