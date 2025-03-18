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    Дрейпер прокомментировал победу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер, являющийся седьмой ракеткой мира, высказался о победе на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

    Джек Дрейпер
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    Джек Дрейпер

    «Победа на этом турнире и дебют в топ-10 ощущаются очень особенно! Хотя я и стремлюсь к большему, это огромное достижение для меня.

    Хочу поблагодарить всех за поддержку и выразить огромную благодарность моей семье, команде, тренеру и всем людям, которые чем-то пожертвовали и были со мной во время взлетов и падений, чтобы я смог этого достичь. Я никогда не забуду, откуда я родом», — написал Дрейпер в соцсетях.

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    В финале 23-летний британец победил Хольгера Руне из Дании со счетом 6:2, 6:2.

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