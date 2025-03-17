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    Веснина: Мирра Андреева готова побеждать на ТБШ

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Веснина Мирра Андреева
    Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина считает, что главная российская теннисная звезда Мирра Андреева созрела для того, чтобы победить на одном из турниров Большого шлема.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Очень удивляет прогресс Миры, но в то же время и восхищает. То, как Мирра поочередно справилась с самыми грозными соперниками в туре… Это выглядело легко, но я понимаю, насколько было сложно. Она играла настолько грамотно, зрело и умно, что просто не переставало восхищать.

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    • Мирра бережно подходила к каждому мячу, работала ногами и выдерживала весь темп, играя против таких грозных теннисисток. Полуфинал со Швёнтек меня очень сильно впечатлил: после проигранного второго сета, где Свёнтек явно прибавила и разозлилась, Мирра не бросила играть, а вернулась.

    Не побоюсь сказать, что она готова выигрывать турнир "Большого шлема". Этими победами Мирра вселила веру в себя ещё больше, чем она говорит в своих победных речах. Невероятный прогресс и игра. Это большая работа и заслуга её тренера.

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    Кончита Мартинес провела с ней большую работу перед сезоном. Показывали маму Мирры на трибунах. Если честно, больше всего я слышала подсказки мамы», — сказала Веснина «Чемпионату».

    В эти выходные 17-летняя Андреева выиграла свой второй «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Ранее она победила в Дубае.

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