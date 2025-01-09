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    Сафин назвал двух фаворитов Australian Open — 2025

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер
    Знаменитый российский теннисист, победитель двух ТБШ Марат Сафин считает, что на победу в стартующем скоро Australian Open — 2025 наибольшие шансы имеют два теннисиста.

    Марат Сафин
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    Марат Сафин

    «Я думаю, что Алькарас и Синнер. Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. У них есть внутреннее противостояние: кто выиграет больше титулов. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов.

    Конечно, у Медведева и Зверева тоже есть шансы, но играть с такими заряженными молодыми соперниками всегда сложнее. Я склоняюсь к тому, что Алькарас и Синнер будут главными претендентами на титул, хотя сюрпризы исключать нельзя», — приводит слова Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

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    • По итогам жеребьевки Алькарас и Синнер оказались по разным сторонам сетки и могут встретиться между собой только в решающем матче.

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