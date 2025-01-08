Тимофеева и Макарова проиграли в квалификации Australian Open

Мария Тимофеева Фото: globallookpress.com
Американка четырежды подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 возможных. У Тимофеевой 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла японке Нао Хибино в матче второго раунда квалификации Australian Open со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.
Хибино сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 26 возможных.
У россиянки 1 эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.