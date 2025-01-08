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    Тимофеева и Макарова проиграли в квалификации Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Мария Тимофеева
    Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила представительнице США Эмине Бектас в матче 2-го круга квалификации Australian Open 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.

    Мария Тимофеева
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    Мария Тимофеева

    Американка четырежды подала навылет и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 возможных. У Тимофеевой 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

    Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла японке Нао Хибино в матче второго раунда квалификации Australian Open со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

    Хибино сделала 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 10 брейк-пойнтов из 26 возможных.

    У россиянки 1 эйс, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

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