Соболенко: Здорово, когда твой теннис разнообразен

Белорусская теннисисткавысказалась о своей игре накануне старта Australian Open 2025. Уроженка Минска является первой ракеткой мира.

«Здорово, когда твой теннис разнообразен. Когда нужно перейти на план "Б" и у вас есть идеи, как им воспользоваться.

Я искренне верю, что усложненные удары и изменение темпа действительно принесут много пользы моей игре. Каждый раз я жду что-то новое от соперников, поэтому всегда найдётся что улучшить в собственной игре», — сказала Соболенко пресс-службе WTA.

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В 2025 году Соболенко успела выиграть турнир в Брисбене, в финале которого одолела россиянку Полину Кудерметову.