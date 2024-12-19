Соболенко победила Рыбакину на World Tennis League

Белорусская теннисисткаодолелаиз Казахстана в рамках матча на выставочном турнире World Tennis League — 7:6 (7:3).

Первая ракетка мира сделала 10 матчболов, чтобы завершить матч. Соболенко вела в счете со счетом 5:0.

Арина играет за команду «Хоукс» («Ястребы») вместе с россиянкой Миррой Андреевой, с которой они ранее выиграли парный матч. Также с ними выступают австралиец Джордан Томпсон и индийский теннисист Сумит Нагал.

Рыбакина оказалась в команде «Фэлконс» («Соколы»), куда включены француженка Каролин Гарсия, российский теннисист Андрей Рублев и канадец Денис Шаповалов.