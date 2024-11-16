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    Фритц: Когда пытался действовать агрессивно, мне казалось, что это мало что дает

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Тейлор Фритц Александр Зверев
    Американский теннисист Тэйлор Фритц высказался о победе над немцем Александром Зверевым в полуфинале Итогового турнира АТР.

    Тэйлор Фритц
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    Тэйлор Фритц

    «Мне казалось, что провел почти идеальный первый сет, но все может измениться очень быстро, когда ты играешь с таким человеком, как Саша. Я оказался в сложной ситуации в третьем сете. Когда пытался действовать агрессивно, мне казалось, что это мало что дает. В конце я просто сказал себе, что должен бороться и быть решительным, постарался как можно лучше заботиться о своей подаче и не давать ему абсолютно ничего с задней линии», — цитирует Фритца пресс-служба АТР.

    За победу на турнире Фритц поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

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