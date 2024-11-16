Фритц: Когда пытался действовать агрессивно, мне казалось, что это мало что дает

Американский теннисиствысказался о победе над немцемв полуфинале Итогового турнира АТР.

«Мне казалось, что провел почти идеальный первый сет, но все может измениться очень быстро, когда ты играешь с таким человеком, как Саша. Я оказался в сложной ситуации в третьем сете. Когда пытался действовать агрессивно, мне казалось, что это мало что дает. В конце я просто сказал себе, что должен бороться и быть решительным, постарался как можно лучше заботиться о своей подаче и не давать ему абсолютно ничего с задней линии», — цитирует Фритца пресс-служба АТР.

За победу на турнире Фритц поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).