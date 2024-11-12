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    Рублев: Зверев провел невероятный матч

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Александр Зверев
    Российский теннисист Андрей Рублев пожаловался на то, что в матче Итогового турнира ATP в Турине с Александром Зверевым не смог справиться с подачей немца.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Рублев 11 ноября уступил Звереву со счетом 4:6, 4:6.

    «Мне хотелось бы не делать тех ошибок, которые я допустил в матче, где Зверев меня сломал. Но мы не можем контролировать ошибки. Это часть спорта. Но в остальном — ничего особенного.

    Я хочу сказать, что Александр провел невероятный матч. С его подачей мало что можно сделать. Из всех игроков, с которыми я играл в этом году, его подача пока лучшая.

    Я стараюсь. Я становлюсь лучше. Сегодня был хороший пример того, что у меня может быть отличный настрой, что я могу играть в хороший теннис», — сказал Рублев на пресс‑конференции.

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    В следующем матче Итогового турнира Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

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