Рублев: Зверев провел невероятный матч

Российский теннисистпожаловался на то, что в матче Итогового турнира ATP в Турине сне смог справиться с подачей немца.

Рублев 11 ноября уступил Звереву со счетом 4:6, 4:6.

«Мне хотелось бы не делать тех ошибок, которые я допустил в матче, где Зверев меня сломал. Но мы не можем контролировать ошибки. Это часть спорта. Но в остальном — ничего особенного.

Я хочу сказать, что Александр провел невероятный матч. С его подачей мало что можно сделать. Из всех игроков, с которыми я играл в этом году, его подача пока лучшая.

Я стараюсь. Я становлюсь лучше. Сегодня был хороший пример того, что у меня может быть отличный настрой, что я могу играть в хороший теннис», — сказал Рублев на пресс‑конференции.

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В следующем матче Итогового турнира Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.