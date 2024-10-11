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    Соболенко: Я постараюсь оказать на Гауфф как можно больше давления

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Кори Гауфф 
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча с американкой Кори Гауфф в полуфинале турнира в Ухане (Китай).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «У нас было много хороших и отличных поединков. Всегда с нетерпением жду возможности насладиться игрой против неё. Думаю, главное — сосредоточиться на себе, на своей работе ног, идти к сетке и завершать розыгрыши там. Это медленное покрытие, нужно идти к нему.

    Нужно быть достаточно смелой и заканчивать у сетки, думаю, это главный план. Она отлично сработала в нашей последней встрече, так что буду придерживаться этого плана. Я постараюсь оказать на неё как можно больше давления», — отметила Соболенко на пресс-конференции.

    Прогнозы на теннис

    Встреча между Соболенко и Гауфф состоится уже завтра, 12 октября.

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