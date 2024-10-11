Соболенко: Я постараюсь оказать на Гауфф как можно больше давления

Белорусская теннисисткаподелилась ожиданиями от матча с американкойв полуфинале турнира в Ухане (Китай).

«У нас было много хороших и отличных поединков. Всегда с нетерпением жду возможности насладиться игрой против неё. Думаю, главное — сосредоточиться на себе, на своей работе ног, идти к сетке и завершать розыгрыши там. Это медленное покрытие, нужно идти к нему.

Нужно быть достаточно смелой и заканчивать у сетки, думаю, это главный план. Она отлично сработала в нашей последней встрече, так что буду придерживаться этого плана. Я постараюсь оказать на неё как можно больше давления», — отметила Соболенко на пресс-конференции.

Прогнозы на теннис

Встреча между Соболенко и Гауфф состоится уже завтра, 12 октября.