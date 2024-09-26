Соболенко высказалась о своей цели на новый сезон

Белорусская теннисисткаотметила, какие задачи ставит перед собой на оставшуюся часть сезона.

«Завершить год в статусе первой ракетки мира — одна из моих целей, но я стараюсь заострять внимание не на этом, а на своей игре. Осталось всего три турнира, я хочу сыграть на корте как можно лучше.

По окончании сезона я посмотрю, хватит ли этого для того, чтобы закончить год на первой строчке рейтинга, или мне нужно сделать что-то еще, чтобы стать первой ракеткой мира в будущем. Быть названной лучшим игроком мира значит очень многое. Приятно осознавать, что время не было потрачено зря со всеми этими многочасовыми тренировками», — приводит Tennis World USA слова спортсменки.

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В нынешнем сезоне Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии и US Open.