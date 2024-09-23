Чилич впервые за два года вышел в финал турнира ATP

Хорватстал первым финалистом турнира в китайском Ханчжоу, призовой фонд которого составляет один миллион долларов.

В полуфинале Чилич одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 46 минут.

Марин за это время выполнил 8 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт. Брэндон не взял ни гейма на приеме.

В финале Чилич встретится с победителем китайского противостояния Чжичжэнь Чжан — Бу Юнчаокете.

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Чилич дошел до финала на уровне ATP впервые с октября 2022 года. Бывшая третья ракетка мира пропустил прошлый сезон и большую часть текущего из-за травмы колена.