Джокович: Мои приоритеты — игра за сборную и турниры «Большого шлема»

Сербский теннисистответил на вопрос о том, какие у него сейчас карьерные приоритеты.

«Рейтинг сейчас не входит в число моих целей. Не стремлюсь попасть и на Итоговый чемпионат ATP. С другими турнирами покончено. Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты — игра за сборную и турниры "Большого шлема", всё остальное менее важно», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

В настоящий момент 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» 37-летний Джокович идет на девятой строчке в гонке за Итоговый чемпионат АТР.