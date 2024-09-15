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    Джокович: Мои приоритеты — игра за сборную и турниры «Большого шлема»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, какие у него сейчас карьерные приоритеты.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Рейтинг сейчас не входит в число моих целей. Не стремлюсь попасть и на Итоговый чемпионат ATP. С другими турнирами покончено. Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты — игра за сборную и турниры "Большого шлема", всё остальное менее важно», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

    В настоящий момент 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» 37-летний Джокович идет на девятой строчке в гонке за Итоговый чемпионат АТР.

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