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    Рууд отреагировал на допинговый скандал с участием Синнера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Каспер Рууд Янник Синнер
    Норвежец Каспер Рууд отреагировал на допинговый скандал, в который угодил Янник Синнер.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Ранее стало известно, что в марте Синнер дважды сдал положительный допинг-тест, но избежал дисквалификации.

    «Если вы прочитали документы и поняли процесс по такому делу, то понимаете, что никакой дискриминации здесь нет. Что Синнер сделал хорошо, чтобы защитить себя, так это то, что ему удалось найти объяснение в течение 15 дней после положительного результата теста. Он довольно быстро понял, откуда это взялось. Немногим спортсменам удается придумать объяснение за 15 дней, но Янник справился. В его пользу говорит то, что он быстро выяснил, откуда взялось вещество, и что у него есть разумное объяснение.

    Это чрезвычайно маленькая доза, полученная через какие-то кожные высыпания, насколько понимаю. Ожидаю, что найдутся хорошие врачи, которые посмотрят на это и подумают, что есть объяснение, которое заслуживает доверия. В ресторане и повар, и официант могут подложить вам что-нибудь в еду, если они имеют что-то против вас. Я чувствую это сам. Живу под строгим надзором, думаю об этом и знаю, что думает Янник», — приводит слова Рууда TV.2.

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