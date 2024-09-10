Тренер Синнера: Говорю Яннику, что он не делал ничего плохого

, тренер итальянского теннисиста, высказался по поводу положительных допинг-проб спортсмена.

«Я не главный тренер в этой команде, Симоне Ваньоцци — главный. Знайте, у меня просто больше всего опыта. За последние четыре месяца многое из того, что происходило вокруг команды, легло на мои плечи. Я старался сохранять спокойствие, сосредоточиться на достижениях.

Постоянно говорю ему, что он не сделал ничего плохого. Сказал, чтобы мы сосредоточились на теннисе и более профессионально подошли к этому периоду. В конце концов, мы справились с этим, несмотря на стрессовые моменты», — сказал Кэхилл в интервью на телеканале ABC.

Ранее Синнер выиграл US Open 2024, обыграв американского теннисиста Тейлора Фритца.