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    Гауфф: Я очень много боролась

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Кори Гауфф 
    Американка Кори Гауфф высказалась о поражении от Эммы Наварро на Открытом чемпионате США по теннису.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    Гауфф выиграла US Open в 2023 году, но не смогла защитить титул.

    «Я очень много боролась сегодня. В целом я думаю, что играла на хорошем уровне, я просто не была осторожна на подаче, в этом была большая разница.

    Я также думаю, что иногда это скорее эмоциональный, умственный вопрос, потому что, если бы я вышла на тренировочную площадку прямо сейчас, я бы сделала около 30 подач подряд. Я делала это раньше. Это также своего рода умственное препятствие, которое я должна преодолеть, когда дело доходит до этого. Я хочу смотреть на другие вещи, потому что я больше не хочу проигрывать такие матчи», — приводит слова Гауфф Punto de break.

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