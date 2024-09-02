Гауфф: Я очень много боролась

Американкавысказалась о поражении отна Открытом чемпионате США по теннису.

Гауфф выиграла US Open в 2023 году, но не смогла защитить титул.

«Я очень много боролась сегодня. В целом я думаю, что играла на хорошем уровне, я просто не была осторожна на подаче, в этом была большая разница.

Я также думаю, что иногда это скорее эмоциональный, умственный вопрос, потому что, если бы я вышла на тренировочную площадку прямо сейчас, я бы сделала около 30 подач подряд. Я делала это раньше. Это также своего рода умственное препятствие, которое я должна преодолеть, когда дело доходит до этого. Я хочу смотреть на другие вещи, потому что я больше не хочу проигрывать такие матчи», — приводит слова Гауфф Punto de break.

Прогнозы и ставки на US Open

Открытый чемпионат США в женском одиночном разряде продлится до 7 сентября.