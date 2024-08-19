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    Тиафо: Это было безумие, я заставил Руне напрячься

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Фрэнсис Тиафу Хольгер Руне
    Американец Фрэнсис Тиафо прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Цинциннати (США).

    Фрэнсис Тиафо
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    Фрэнсис Тиафо

    В 1/2 финала Тиафо одолел датчанина Хольгера Руне.

    «Это было безумие, особенно в последнем сете. Мне очень повезло, но я также сражался до конца и очень хорошо играл, что дало мне возможность оказаться там. Из-за ветра старался класть много мячей с запасом, и мне помогли ленты. Затем думаю, что провёл отличный тай-брейк, но главное — это мой боевой дух. Я заставил Хольгера напрячься», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

    В финале Тиафо сразится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

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    Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.

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