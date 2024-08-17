Алькарас: Матч с Монфисом — худший в карьере

Испанецвысказался о поражении отво втором круге «Мастерса» в Цинциннати. По словам теннисиста, он провел худший матч в карьере.

«Это было очень, очень непросто для меня. Думаю, что это был худший матч, который я когда-либо провёл в своей карьере. Просто не мог играть. Я хорошо тренировался на этом турнире, хорошо себя чувствовал, чисто бил по мячу, хорошо двигался.

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Мне кажется, что это был другой спорт на центральном корте. Мячи были быстрее, чем на других кортах, больше отскакивали. Честно, я приехал сюда, думая, что буду хорошо себя чувствовать, потому что я знаю, как играть на этом корте. Но сегодня я думаю, что покрытия абсолютно разные, абсолютно другой спорт», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.