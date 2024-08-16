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    Соболенко: Нужно обрести спокойствие на площадке

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе в матче с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто на турнире в Цинциннати.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Я определённо чувствовала себя немного лучше, чем в предыдущих играх, в которых играла до сих пор, и очень довольна уровнем, на котором играла в те ключевые моменты, в те трудные моменты. В целом очень рада этой победе.

    Сказала бы, что у меня было много возможностей для перерыва, и я не воспользовалась большинством из них, и это немного расстраивало сегодня, но я просто пыталась оставаться сосредоточенной, сосредоточиться на своей подаче и быть уверенной, что вложила как можно больше сил. Давить на всех остальных в игре, как могу. Я просто старалась бороться за каждое очко.

    Я бы сказала, что была бы счастлива, если бы чувствовала этот боевой дух на площадке и если бы чувствовала, что, что бы ни случилось, я могу быть там, оставаться сосредоточенной, не отвлекаться и бороться за каждое очко, несмотря ни на что. И снова обрести это спокойствие на площадке», — приводит слова Соболенко Tennis Channel.

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    В следующем круге Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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