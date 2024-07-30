Крейчикова и Костюк вышли в четвертьфинал ОИ-2024

В женском теннисном турнире подошли к концу две встречи.

Чешка Барбора Крейчикова (10) была сильнее украинки Элины Свитолины со счетом 7:6, 2:6, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 47 минут. Свитолина четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных.

На счету Крейчиковой восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 6 выигранных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Прогнозы на теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк (19) смогла переломить ход игры против гречанки Марии Саккари (8) и пройти в четвертьфинал — 4:6, 7:6, 6:4.

Соперницы были на корте 2 часа 47 минут. Костюк ни раза не подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Саккари три эйса, семь двойных ошибок и 10 выигранных брейк-пойнтов из 12 заработанных.