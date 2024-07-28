Сафиуллин победил Табило, Котов проиграл Вавринке

Завершились два матча в мужском одиночном разряде на Олимпиаде с участием российских спортсменов.

Павел Котов уступил с разгромным счетом 1:6, 1:6 опытному швейцарцу Стэну Вавринке.

Игра длилась всего 53 минуты. Котов обошелся без эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. У Вавринки четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Роман Сафиуллин не испытал проблем в матче с чилийцем Алехандро Табило — 6:4, 6:4.

Соперники были на корте 1 час 31 минуту. Роман выполнил 7 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Табило 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Теперь во втором круге турнира россиянин сыграет с Томасом Мартином Этчеверри.