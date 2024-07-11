Рыбакина: Крейчикова ведет себя очень уверенно

Представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с Барборой Крейчиковой из Чехии в полуфинале Уимблдона-2024.

«Мы дважды встречались друг с другом, и оба раза я проиграла в третьем сете. Первый раз был в Австралии, помню, в третьем сете у нас была очень тяжёлая битва, в тот день было очень ветрено. Другой находился в Остраве, в закрытых условиях. Она отличный игрок, мы это уже знаем, у неё очень хорошие руки.

Я ещё не видела, с кем она играла на этом турнире, но уверена, что она ведёт себя очень уверенно. Кроме того, она ещё и в парном разряде, так что это будет очень сложный поединок», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

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В полуфинале Крейчикова одолела Елену Остапенко, а Рыбакина взяла верх над Элиной Свитолиной.

Уимблдон завершится 14 июля.