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    Рыбакина: Крейчикова ведет себя очень уверенно

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Уимблдон Елена Рыбакина Барбора Крейчикова
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча с Барборой Крейчиковой из Чехии в полуфинале Уимблдона-2024.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Мы дважды встречались друг с другом, и оба раза я проиграла в третьем сете. Первый раз был в Австралии, помню, в третьем сете у нас была очень тяжёлая битва, в тот день было очень ветрено. Другой находился в Остраве, в закрытых условиях. Она отличный игрок, мы это уже знаем, у неё очень хорошие руки.

    Я ещё не видела, с кем она играла на этом турнире, но уверена, что она ведёт себя очень уверенно. Кроме того, она ещё и в парном разряде, так что это будет очень сложный поединок», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В полуфинале Крейчикова одолела Елену Остапенко, а Рыбакина взяла верх над Элиной Свитолиной.

    Уимблдон завершится 14 июля.

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