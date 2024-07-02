Рублев: Требуется один-два матча, чтобы снова почувствовать уверенность в себе

Российский теннисиствысказался о поражении в 1-м круге Уимблдона-2024 в матче с(122-я ракетка мира).

«Мне нужно несколько матчей, несколько матчей, чтобы вернуть ритм. Это непросто. После того, как я проиграл в Париже, кажется, я не играл почти две недели. Затем я снова сыграл лишь один матч в Галле.

Далее — снова почти двухнедельный перерыв. Когда ритм так сбивается, тебе нелегко. Требуется один-два матча, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Думаю, это то, что мне сейчас и нужно», — приводит слова Рублёва Daily Mail.

Следующим соперником Комесанье станет победитель пары Федерико Кория (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия).