2-й таймАвстрия — ТурцияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная АвстрииАвстрия — Турция. Онлайн
  • 20:55
    • Нидерланды разбили Румынию и вышли в четвертьфинал Евро-2024
  • 20:41
    • Свентек переиграла Кенин в первом круге Уимблдона
  • 20:07
    • Самсонова одолела Масарову и вышла во второй круг Уимблдона
  • 19:47
    • Калинская легко пробилась во второй круг Уимблдона
  • 19:36
    • Рублев уступил 122-й ракетке мира на старте Уимблдона
    Все новости спорта

    Рублев: Требуется один-два матча, чтобы снова почувствовать уверенность в себе

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о поражении в 1-м круге Уимблдона-2024 в матче с Франсиско Комесанье (122-я ракетка мира).

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    «Мне нужно несколько матчей, несколько матчей, чтобы вернуть ритм. Это непросто. После того, как я проиграл в Париже, кажется, я не играл почти две недели. Затем я снова сыграл лишь один матч в Галле.

    Далее — снова почти двухнедельный перерыв. Когда ритм так сбивается, тебе нелегко. Требуется один-два матча, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Думаю, это то, что мне сейчас и нужно», — приводит слова Рублёва Daily Mail.

    Следующим соперником Комесанье станет победитель пары Федерико Кория (Аргентина) — Адам Уолтон (Австралия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Шаповалов обыграет Альтмайера с разгромным счетом?
  • Шаповалов — Альтмайер. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Бублик снова совершит камбэк?
  • Казо — Бублик. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 3 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шаповалов — Альтмайер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Казо — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Димитров — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Цинциннати
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мюллер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры