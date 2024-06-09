Зверев: Сегодня мы были близки

Немецкий теннисиствысказался после поражения в финале «Ролан Гаррос» от

«Прежде всего, поздравляю Карлоса. Третий турнир "Большого шлема" в 21 год. Это невероятно. Ты выиграл три разных. Это уже потрясающая карьера. Ты уже в зале славы. Невероятный игрок. Ты не в последний раз выигрываешь этот трофей.

Спасибо своей команде не только за последние две недели, но и за весь путь, начиная с травмы. Сегодня мы были близки. Этого оказалось недостаточно, но, надеюсь, однажды мы вместе поднимем этот кубок. Спасибо болельщикам, атмосфера была потрясающей. Очень люблю играть на этом корте, он один из моих любимых в туре», — сказал Зверев сразу после матча.

Для Карлоса Алькараса это первая победа на «Ролан Гаррос», в 2022 он взял US Open, в 2023 — Уимблдон.