Чесноков оценил шансы Андреевой победить Соболенко

Мирра Андреева Фото: globallookpress.com
«Я думаю, Соболенко будет явным фаворитом. Они уже играли несколько раз, и все время Соболенко довольно комфортно выигрывала. Пока что Мирра является удобным соперником для Арины, сейчас ей практически нечего противопоставить мощи Соболенко.
Единственный шанс будет заключаться в том, что Соболенко может начать ошибаться, такое с ней иногда случается, но я думаю, что она пройдет в полуфинал», — приводит ТАСС слова Чеснокова.
Матч между Андреевой и Соболенко в рамках 1/4 финала «Ролан Гаррос» пройдет в среду, 5 июня.
Прогноз на матч Андреева — Соболенко доступен по ссылке.