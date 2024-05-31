Арнальди: Я продемонстрировал лучший теннис в жизни

Итальянский теннисистпрокомментировал победу над россияниномв матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

«Это невероятно. По-моему, я продемонстрировал лучший теннис в жизни — и делал это три сета. Легко показывать его две партии, но я не ожидал, что у меня это получится в трех. Андрей не играл на максимуме, но у меня была правильная тактика, чтобы на него давить — и сегодня она сработала.

Конечно, для меня был очень важен первый сет. Я не считался фаворитом, и, если бы проигрывал 0:1, ситуация получилась бы другой. Эта партия придала мне много энергии, уверенности — и я продолжил давить», — сказал Арнальди в интервью на корте.

В 1/8 финала Арнальди встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэн.