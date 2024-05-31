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    Арнальди: Я продемонстрировал лучший теннис в жизни

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    Итальянский теннисист Маттео Арнальди прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции.

    Маттео Арнальди
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    Маттео Арнальди

    «Это невероятно. По-моему, я продемонстрировал лучший теннис в жизни — и делал это три сета. Легко показывать его две партии, но я не ожидал, что у меня это получится в трех. Андрей не играл на максимуме, но у меня была правильная тактика, чтобы на него давить — и сегодня она сработала.

    Конечно, для меня был очень важен первый сет. Я не считался фаворитом, и, если бы проигрывал 0:1, ситуация получилась бы другой. Эта партия придала мне много энергии, уверенности — и я продолжил давить», — сказал Арнальди в интервью на корте.

    В 1/8 финала Арнальди встретится с победителем пары Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэн.

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