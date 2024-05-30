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    Котов выиграл у Вавринки во втором круге «Ролан Гаррос»

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    Россиянин Павел Котов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в эти дни в Париже.

    Павел Котов
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    Павел Котов

    Во втором раунде Котов одержал победу над чемпионом «Ролан Гаррос»-2015 Стэном Вавринкой — 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5).

    Матч продолжался 3 часа 43 минуты.

    Павел за это время выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.

    Котов впервые в карьере вышел в третий круг на турнире «Большого шлема». Его следующим соперником станет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, выигравший во втором раунде у француза Ришара Гаске (6:4, 6:2, 6:4).

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