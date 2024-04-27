Соболенко: Мои тяжелые удары в Мадриде выбивают игроков

Вторая ракетка мира, белорусская теннисисткаответила, что помогает ей успешно выступать на грунтовом турнире в Мадриде (Испания).

Соболенко выигрывала данные соревнования два раза — в 2021 и 2023 годах.

«То, что здесь высота, мячи немного быстрее вылетают. И отскоки повыше. Мои тяжёлые удары здесь, так сказать, выбивают игроков. Наверное, поэтому у меня здесь больше преимущества. Ну и просто Мадрид — красивый город, в нём много зелени, он мне немного напоминает дом: парки, вкусные рестораны.

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Мне здесь душой спокойно и уютно. Но в этом году здесь холодно, конечно, в прошлом было потеплее», — сказала Соболенко в эфире «Больше!»