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    Соболенко: Мои тяжелые удары в Мадриде выбивают игроков

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, что помогает ей успешно выступать на грунтовом турнире в Мадриде (Испания).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    Соболенко выигрывала данные соревнования два раза — в 2021 и 2023 годах.

    «То, что здесь высота, мячи немного быстрее вылетают. И отскоки повыше. Мои тяжёлые удары здесь, так сказать, выбивают игроков. Наверное, поэтому у меня здесь больше преимущества. Ну и просто Мадрид — красивый город, в нём много зелени, он мне немного напоминает дом: парки, вкусные рестораны.

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    Мне здесь душой спокойно и уютно. Но в этом году здесь холодно, конечно, в прошлом было потеплее», — сказала Соболенко в эфире «Больше!»

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