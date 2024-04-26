Давидович-Фокина: Я собираюсь сделать все возможное, чтобы выиграть у Рублева

Испанский теннисистдал комментарий по поводу предстоящего матча противна турнире в Мадриде.

«Я доволен победами на турнире в Мадриде после долгого отсутствия. Думаю, постепенно я обретаю свой уровень. В матче второго круга не всё было отлично, у меня были проблемы с подачей, поэтому мне нужно разобраться, что пошло не так, и хорошо потренироваться, чтобы быть готовым к воскресенью.

Рублёв — довольно агрессивный игрок. И здесь он очень опасен, но никто не является непобедимым. Я собираюсь сделать всё возможное, чтобы выиграть этот матч», — цитирует Алехандро Давидовича-Фокину Punto de Break.