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    Рыбакина: В матче с Азаренко физически легче не будет

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина Виктория Азаренко
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина в преддверии полуфинального матча турнира в Майами (США) с белоруской Викторией Азаренко рассказала о проблемах с восстановлением после игр.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Я не думаю, что в игре с Азаренко будет легче физически, потому что с каждым матчем я всё ближе к возвращению в форму, но в то же время восстанавливаться стало тяжело. Конечно, трудные матчи помогают в долгосрочной перспективе, но восстановление проходит непросто, даже когда есть дополнительный день отдыха.

    После матча накануне я почувствовала боль в ноге. Я стараюсь перетерпеть эти неприятные мышечные боли. Самое главное сейчас — это восстановление. Надеюсь, что почувствую себя лучше», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

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    В 1/4 финала турнира в Майами Рыбакина победила греческую теннисистку Марию Саккари.

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