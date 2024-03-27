Рыбакина: В матче с Азаренко физически легче не будет

Представительница Казахстанав преддверии полуфинального матча турнира в Майами (США) с белорускойрассказала о проблемах с восстановлением после игр.

«Я не думаю, что в игре с Азаренко будет легче физически, потому что с каждым матчем я всё ближе к возвращению в форму, но в то же время восстанавливаться стало тяжело. Конечно, трудные матчи помогают в долгосрочной перспективе, но восстановление проходит непросто, даже когда есть дополнительный день отдыха.

После матча накануне я почувствовала боль в ноге. Я стараюсь перетерпеть эти неприятные мышечные боли. Самое главное сейчас — это восстановление. Надеюсь, что почувствую себя лучше», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

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В 1/4 финала турнира в Майами Рыбакина победила греческую теннисистку Марию Саккари.