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    Рублев: Было ветрено, а из-за солнца мяча практически не было видно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Александр Бублик Себастьян Корда
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над Себастьяном Кордой в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) и предстоящем полуфинальном матче с Александром Бубликом.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Я не знал, что у Себастьяна были проблемы. Конечно, всегда неприятно завершать матчи таким образом. Желаю Себастьяну скорейшего восстановления. Надеюсь, у него ничего серьёзного. В целом матч был довольно тяжёлым. На корте было ветрено, мы оба не могли почувствовать мяч, страдали от этого. Из-за солнца мяча практически не было видно. Поэтому и теннис был не лучшим. Иногда такое происходит. Мы старались показать всё, на что способны.

    Что касается встречи с Бубликом, покрытие здесь ему отлично подходит, потому что он довольно быстр. Надеюсь, я тоже хорошо сыграю на этом покрытии против него, учитывая мои прошлые результаты. Посмотрим, что будет», — сказал Рублёв после матча.

    Бублик? На мой взгляд, покрытие в Дубае ему подходит, потому что оно довольно быстрое. Здесь очень хорошо работают плоские удары, дропшоты. Ему всё это нравится, он очень комфортно себя чувствует в подобных условиях. Так что, да, мне кажется, это покрытие ему подходит. Надеюсь, я прав, что тоже хорошо играю на этом покрытии, если вспоминать мои прошлые результаты. Так что посмотрим, как сложится завтрашний день«, — сказал Рублёв в интервью на корте.

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