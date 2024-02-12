Самсонова уступила в первом круге на турнире в Дохе

Людмила Самсонова Фото: globallookpress.com
Ее соперницей была канадская теннисистка Лейла Фернандес (38). Самсонова проиграла со счетом 5:7, 6:7 (4:7).
Они находились на корте 2 часа и 12 минут. Россиянка сделала три эйса, пять двойных ошибок, взяла только два из восьми брейк-поинтов.
Лейла Фернандес выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок и взяла три из шести брейк-пойнтов.
Напомним, на прошлой неделе Самсонова смогла добраться до полуфинала крупного турнира в Абу-Даби, где уступила будущей чемпионке Елене Рыбакиной.