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    Самсонова уступила в первом круге на турнире в Дохе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Людмила Самсонова Лейла Фернандес
    Российская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира) вылетела в первом же круге на представительном турнире серии WTA-1000 в катарской Дохе.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    Ее соперницей была канадская теннисистка Лейла Фернандес (38). Самсонова проиграла со счетом 5:7, 6:7 (4:7).

    Они находились на корте 2 часа и 12 минут. Россиянка сделала три эйса, пять двойных ошибок, взяла только два из восьми брейк-поинтов.

    Лейла Фернандес выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок и взяла три из шести брейк-пойнтов.

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    Напомним, на прошлой неделе Самсонова смогла добраться до полуфинала крупного турнира в Абу-Даби, где уступила будущей чемпионке Елене Рыбакиной.

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