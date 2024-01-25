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    Кафельников: Рублев не прыгнул выше головы, но и не сыграл ниже своих возможностей

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Australian Open ATP
    Победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников оценил выступление Андрея Рублева на Открытом чемпионате Австралии.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Рублев проиграл Яннику Синнеру и десятый раз подряд не смог пройти стадию 1/4 финала на турнире «Большого шлема».

    «Четвертьфинал — это очень хороший результат. Андрей сыграл на своем уровне, он не прыгнул выше головы, но и не сыграл ниже своих возможностей.

    Не знаю, с чем связаны его десять поражений в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема, надеюсь, он сможет сделать шаг вперед», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

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