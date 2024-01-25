Кафельников: Рублев не прыгнул выше головы, но и не сыграл ниже своих возможностей

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Рублев проиграл Яннику Синнеру и десятый раз подряд не смог пройти стадию 1/4 финала на турнире «Большого шлема».
«Четвертьфинал — это очень хороший результат. Андрей сыграл на своем уровне, он не прыгнул выше головы, но и не сыграл ниже своих возможностей.
Не знаю, с чем связаны его десять поражений в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема, надеюсь, он сможет сделать шаг вперед», — приводит слова Кафельникова ТАСС.
В полуфинале соперником Синнера будет серб Новак Джокович.