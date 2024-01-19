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    Australian Open — 2024, мужчины: результаты игрового дня

    Теннис Прогнозы на теннис ATP
    Подошли к концу все матчи третьего круга, запланированные Australian Open — 2024 на 19 января в мужском одиночном разряде.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В четвертый круг турнира пробились два россиянина: Андрей Рублев (5) и Карен Хачанов (15). Также туда вышли Янник Синнер (Италия, 4), Стефанос Циципас (Греция, 7) и Новак Джокович (Сербия, 1).

    Все результаты 19 января:

    Карен Хачанов (Россия, 15) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)

    Янник Синнер (Италия, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26) — 6:0, 6:1, 6:3

    Тейлор Фритц (США, 12) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 3:6, 6:4, 6:2, 6:2

    Стефанос Циципас (Греция, 7) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:0, 6:4

    Адриан Маннарино (Франция, 20) — Бен Шелтон (США, 16) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4

    Алекс де Минор (Австралия, 10) — Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 6:3, 6:1

    Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:2)

    Андрей Рублёв (Россия, 5) — Себастьян Корда (США, 29) — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4

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