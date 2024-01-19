Australian Open — 2024, мужчины: результаты игрового дня

В четвертый круг турнира пробились два россиянина: Андрей Рублев (5) и Карен Хачанов (15). Также туда вышли Янник Синнер (Италия, 4), Стефанос Циципас (Греция, 7) и Новак Джокович (Сербия, 1).
Все результаты 19 января:
Карен Хачанов (Россия, 15) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)
Янник Синнер (Италия, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 26) — 6:0, 6:1, 6:3
Тейлор Фритц (США, 12) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 3:6, 6:4, 6:2, 6:2
Стефанос Циципас (Греция, 7) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:3, 6:0, 6:4
Адриан Маннарино (Франция, 20) — Бен Шелтон (США, 16) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4
Алекс де Минор (Австралия, 10) — Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 6:3, 6:1
Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:2)
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Себастьян Корда (США, 29) — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4