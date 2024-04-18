ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаУвольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ Нони Мадуэке и Николас Джексон пытаются отобрать мяч у Коула ПалмераПоссорились из-за пенальти. Самые известные конфликты капризных звезд Габриэл ЖезусБудущее Габриэла Жезуса в «Арсенале» очевидно, но оно ему не понравится
    Все новости спорта

    Циципас дожмет Карбальеса-Баэну только в третьем сете?

    Карбальес-Баэна — Циципас. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Барселоне 18 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Стефанос Циципас
    Прогноз и ставки на Карбальес-Баэна — Циципас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Роберто-Карбальеса Баэны в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 17:00 мск. Карбальес-Баэна — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Карбальес-Баэна

    Испанец прошел уже два раунда на этой неделе, и очень похоже на то, что он сейчас в очень хорошей форме.

    В первом матче Роберто спокойно разобрался с французом Уго Гренье — 6:2, 6:4.

    Но самое интересное случилось в предыдущем раунде — Карбальес-Баэна выиграл у Лоренцо Музетти.

    При этом ему хватило двух сетов для победы над итальянцем, которого называли явным фаворитом матча, — 7:6, 6:4.

    Впрочем, недавние результаты Карбальеса-Баэны не должны сильно удивлять. Во-первых, это грунт — его любимое покрытие, а во-вторых — в начале месяца он уверенно добрался до финала в Марракеше, в котором уступил Маттео Берреттини.

    Циципас

    Стефанос в первом матче после триумфа в Монте-Карло выиграл у Себастьяна Офнера — 6:4, 7:5.

  • Циципас — новый король Монте-Карло, Медведев — главный скандалист, а Рублев — неудачник
  • В Монте-Карло завершился первый в сезоне грунтовый «Мастерс»
  • 15/04/2024

    • Несмотря на то, что греку хватило двух сетов, игра получилась все-таки не самой простой.

    Например, во второй партии австрийский теннисист вел 5:3, но не смог подать на сет, и в итоге Циципас совершил эффектный камбэк.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В общем, пришлось даже чуть-чуть понервничать, но для Циципаса это даже хорошо. Ему важно быть в тонусе после предыдущей недели, которая получилась чересчур эмоциональной.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 6.60, а победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.11.

    Прогноз: в прошлом году Стеф уверенно выиграл у испанца во втором круге Ролан Гаррос — 6:3, 7:6, 6:2. Скорее всего, на этот раз греку тоже не понадобится дополнительная партия, но предстоящий матч, как и встреча с Офнером, тоже получится напряженным.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Галан — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Вондроушова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Заря — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Алашкерт — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фиорентина — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фенербахче — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марсель — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Циципас с коэффициентом 1.99. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на теннис. Циципас дожмет Карбальеса-Баэну только в третьем сете?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры