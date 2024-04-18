Грек Стефанос Циципас сыграет против испанца Роберто-Карбальеса Баэны в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 17:00 мск. Карбальес-Баэна — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Карбальес-Баэна

Испанец прошел уже два раунда на этой неделе, и очень похоже на то, что он сейчас в очень хорошей форме.

В первом матче Роберто спокойно разобрался с французом Уго Гренье — 6:2, 6:4.

Но самое интересное случилось в предыдущем раунде — Карбальес-Баэна выиграл у Лоренцо Музетти.

При этом ему хватило двух сетов для победы над итальянцем, которого называли явным фаворитом матча, — 7:6, 6:4.

Впрочем, недавние результаты Карбальеса-Баэны не должны сильно удивлять. Во-первых, это грунт — его любимое покрытие, а во-вторых — в начале месяца он уверенно добрался до финала в Марракеше, в котором уступил Маттео Берреттини.

Циципас

Стефанос в первом матче после триумфа в Монте-Карло выиграл у Себастьяна Офнера — 6:4, 7:5.

Несмотря на то, что греку хватило двух сетов, игра получилась все-таки не самой простой.

Например, во второй партии австрийский теннисист вел 5:3, но не смог подать на сет, и в итоге Циципас совершил эффектный камбэк.

В общем, пришлось даже чуть-чуть понервничать, но для Циципаса это даже хорошо. Ему важно быть в тонусе после предыдущей недели, которая получилась чересчур эмоциональной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 6.60, а победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: в прошлом году Стеф уверенно выиграл у испанца во втором круге Ролан Гаррос — 6:3, 7:6, 6:2. Скорее всего, на этот раз греку тоже не понадобится дополнительная партия, но предстоящий матч, как и встреча с Офнером, тоже получится напряженным.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.99.