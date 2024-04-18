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    Сможет ли Свентек разгромить Мертенс?

    Свентек — Мертенс. Ставка (к. 1.86) и прогноз на турнир в Штутгарте 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Мертенс
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    Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против бельгийки Элизы Мертенс во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Мертенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Свентек

    Как и в прошлом году, Ига приехала в Штутгарт защищать титул. В двух предыдущих сезонах она обыграл в финале свою главную конкурентку — Арину Соболенко.

    На прошлой неделе польская теннисистка выиграла два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Первая ракетка мира разгромила швейцарок Симону Вальтерт и Селин Наэф.

    В марте Свентек выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс, идеально воспользовавшись проблемами конкуренток. За весь турнир она отдала соперницам в общей сложности лишь 21 гейм.

    Зато в Майами Свентек неприятно удивила, проиграв уже в четвертом круге россиянке Екатерине Александровой (4:6, 2:6). Но об этом сейчас уже нет смысла вспоминать, потому что впереди самая любимая часть сезона для Иги.

    Все прогнозы на теннис

    Как известно, Свентек за последние четыре года трижды выигрывала Ролан Гаррос, поэтому она явный фаворит на любом грунтовом турнире.

    Мертенс

    Элиза в первом раунде одержала победу над немкой Татьяной Марией — 6:1, 4:6, 6:0.

    Второй сет, конечно, получился так себе, но в целом это был хороший матч для бельгийской теннисистки.

    В начале апреля Мертенс дошла до четвертьфинала в Чарльстоне. Прежде чем проиграть будущей чемпионке Даниэль Коллинз, она остановила Варвару Грачеву и Элину Свитолину (6:4, 6:1).

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    Лучшим результатом Мертенс в этом году пока что остается выход в финал турнира в австралийском Хобарте. Еще два матча она выиграла на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: здесь всё чересчур очевидно, на Свентек коэффициент ниже 1.10, а на Мертенс букмекеры предлагают поставить за 13.00.

    Прогноз: скорее всего, Ига начнет защиту титула с разгромной победы. Для нее переход с харда на грунт точно не будет проблемой.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 16,5 за 1.86.

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    Ставка и прогноз на матч Свентек — Мертенс с коэффициентом 1.86. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Свентек разгромить Мертенс?
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