Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против бельгийки Элизы Мертенс во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 18:00 мск. Свентек — Мертенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Свентек

Как и в прошлом году, Ига приехала в Штутгарт защищать титул. В двух предыдущих сезонах она обыграл в финале свою главную конкурентку — Арину Соболенко.

На прошлой неделе польская теннисистка выиграла два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Первая ракетка мира разгромила швейцарок Симону Вальтерт и Селин Наэф.

В марте Свентек выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс, идеально воспользовавшись проблемами конкуренток. За весь турнир она отдала соперницам в общей сложности лишь 21 гейм.

Зато в Майами Свентек неприятно удивила, проиграв уже в четвертом круге россиянке Екатерине Александровой (4:6, 2:6). Но об этом сейчас уже нет смысла вспоминать, потому что впереди самая любимая часть сезона для Иги.

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Как известно, Свентек за последние четыре года трижды выигрывала Ролан Гаррос, поэтому она явный фаворит на любом грунтовом турнире.

Мертенс

Элиза в первом раунде одержала победу над немкой Татьяной Марией — 6:1, 4:6, 6:0.

Второй сет, конечно, получился так себе, но в целом это был хороший матч для бельгийской теннисистки.

В начале апреля Мертенс дошла до четвертьфинала в Чарльстоне. Прежде чем проиграть будущей чемпионке Даниэль Коллинз, она остановила Варвару Грачеву и Элину Свитолину (6:4, 6:1).

Лучшим результатом Мертенс в этом году пока что остается выход в финал турнира в австралийском Хобарте. Еще два матча она выиграла на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: здесь всё чересчур очевидно, на Свентек коэффициент ниже 1.10, а на Мертенс букмекеры предлагают поставить за 13.00.

Прогноз: скорее всего, Ига начнет защиту титула с разгромной победы. Для нее переход с харда на грунт точно не будет проблемой.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек + тотал геймов больше 16,5 за 1.86.