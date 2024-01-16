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    Бублик уступил 137-й ракетке мира на старте Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Александр Бублик
    Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Турнир проходит в Мельбурне.

    Александр Бублик
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    Александр Бублик

    Представитель Индии Сумит Нагал, являющийся 137-й ракеткой мира, одолел Бублика в трех партиях со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту.

    Нагал один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

    У Бублика 13 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

    В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Нагал сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Цзюнчэн Шан (Китай).

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