Бублик уступил 137-й ракетке мира на старте Australian Open

Александр Бублик Фото: globallookpress.com
Представитель Индии Сумит Нагал, являющийся 137-й ракеткой мира, одолел Бублика в трех партиях со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту.
Нагал один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
У Бублика 13 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Нагал сыграет с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Цзюнчэн Шан (Китай).