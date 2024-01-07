Рублев: Я испытываю потрясающие чувства

Пятая ракетка мира российский теннисиствысказался о победе на турнире в Гонконге.

В финале уроженец Москвы победил со счетом 6:4, 6:4 представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

«Я испытываю потрясающие чувства. Завоевание титула — это всегда те эмоции, от которых ты зависишь. Начинать сезон с титула — это нечто особенное. Лучшей недели у меня и быть не могло. Я действительно счастлив.

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Теперь с чувством полного самоудовлетворения и счастья я отправляюсь в Мельбурн, буду наслаждаться неделей тренировок там, а потом начнётся Открытый чемпионат Австралии», — сказал Рублев после игры.