Рублев: В какие-то моменты я думал, что у меня нет шансов

Российский теннисистпрокомментировал выход в финал турнира в Гонконге после победы над китайцем— 4:6, 6:2, 6:3.

«Это был очень тяжёлый матч. Он крайне талантливый и мощный игрок, невероятно провёл матч. В какие-то моменты я думал, что у меня нет шансов, потому что было ощущение, что он доминирует. Я не знал, что делать. Но просто продолжал бороться, искать позитив. В конце концов я смог сделать брейк, выиграл второй сет, а третий был более равным до восьмого гейма», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В финале турнира ATP 250 в Гонконге Рублев встретится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори. Матч начнется 7 января в 09:30 мск.

На данный момент Рублев является пятой ракеткой мира.