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    Рублев: В какие-то моменты я думал, что у меня нет шансов

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в финал турнира в Гонконге после победы над китайцем Цзюнчэном Шаном — 4:6, 6:2, 6:3.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Это был очень тяжёлый матч. Он крайне талантливый и мощный игрок, невероятно провёл матч. В какие-то моменты я думал, что у меня нет шансов, потому что было ощущение, что он доминирует. Я не знал, что делать. Но просто продолжал бороться, искать позитив. В конце концов я смог сделать брейк, выиграл второй сет, а третий был более равным до восьмого гейма», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

    В финале турнира ATP 250 в Гонконге Рублев встретится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори. Матч начнется 7 января в 09:30 мск.

    На данный момент Рублев является пятой ракеткой мира.

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