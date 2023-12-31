Надаль: Высока вероятность того, что я последний раз выступаю в Австралии

Испанский теннисистдал свой комментарий относительно планов на будущее.

«Проблема этого утверждения о моём последнем сезоне в том, что я не могу быть на 100% уверен по поводу будущего. В этом дело, поэтому я говорю "скорее всего".

Очевидно, высока вероятность того, что я последний раз выступаю в Австралии. Но, если я окажусь тут в следующем году, не говорите мне: "Ты сказал, что прошлый сезон станет твоим последним", потому что именно так я не утверждал. Я просто сказал, что вероятность высока.

Никогда не знаешь, что случится. Я не могу предсказать, что будет происходить в ближайшие шесть месяцев. Не могу знать, позволит ли мне моё тело наслаждаться теннисом так же, как я это делал последние 20 лет. Не знаю, позволит ли оно мне соревноваться. Я имею в виду не победы на всех крупных турнирах, а счастье, которое мне приносит теннис. Хочу выходить на корт и понимать, что могу соревноваться и противостоять любому игроку.

В конце концов, неважно, одержу я победу или нет. Если у меня будет такое чувство… Никогда не знаешь, какой будет подход, потому что я всё-таки через многое прошёл, чтобы снова выйти на корт. Это непростое решение, но внутри себя я знаю, что с большой долей вероятности это мой последний сезон», — сказал Надаль на пресс-конференции в Брисбене.