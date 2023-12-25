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    Муратоглу: Когда Надаль здоров, он опасен для любого игрока

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Французский тренер по теннису Патрик Муратоглу отреагировал на то, что испанец Рафаэль Надаль возвращается на корт.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    Ранее у 22-кратного чемпиона ТБШ были проблемы со здоровьем.

    «Рафа на долгое время выбывал из строя, поэтому кажется, что физически, учитывая его возраст и серьёзные травмы по ходу карьеры, он не в хорошей форме. Но давайте внесём ясность: если он физически здоров, он опасен для любого игрока. Тогда, без сомнения, "Ролан Гаррос" станет самым важным турниром в его сезоне.

    Будет интересно увидеть Надаля на корте, потому что многие молодые игроки прибавили, пока он отсутствовал, и поэтому всем не терпится увидеть его в деле.

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    Никто не знает, что на самом деле чувствует Надаль, только он в курсе его физического состояния. Оно имеет фундаментальное значение для его реального уровня в 2024 году», — приводит слова Муратоглу Tennis Head.

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