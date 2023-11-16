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    Тарпищев объяснил неудачные результаты Рублева на Итоговом турнире ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Итоговый чемпионат ATP ATP
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражениях Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Рублев проиграл Даниилу Медведеву и Карлосу Алькарасу, после чего потерял шансы на выход в плей-офф.

    «До начала турнира я считал, что Рублев на ходу, но оказалось, что по нервной системе он переиграл — возможно, устал от большого количества турниров. Был не в оптимальном морально-психологическом состоянии.

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    • У Андрея не было терпения, которое ему присуще. Но со Зверевым он последнее время играл удачно, и может получиться, что займет третье место в группе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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