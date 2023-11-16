Тарпищев объяснил неудачные результаты Рублева на Итоговом турнире ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР)высказался о пораженияхна Итоговом турнире ATP.

Рублев проиграл Даниилу Медведеву и Карлосу Алькарасу, после чего потерял шансы на выход в плей-офф.

«До начала турнира я считал, что Рублев на ходу, но оказалось, что по нервной системе он переиграл — возможно, устал от большого количества турниров. Был не в оптимальном морально-психологическом состоянии.

У Андрея не было терпения, которое ему присуще. Но со Зверевым он последнее время играл удачно, и может получиться, что займет третье место в группе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.