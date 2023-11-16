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    Чесноков: Это был потрясающий сезон для Рублева

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Карлос Алькарас Итоговый чемпионат ATP ATP
    Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублева от Карлоса Алькараса (5:7, 2:6) на Итоговом турнире ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    После этой неудачи Рублев потерял шансы на выход в плей-офф ATP Finals.

    «Это был лучший сезон Рублева в его карьере. Он впервые выиграл турнир серии "Мастерс", у него были очень хорошие результаты. Сейчас Андрей на пятой строчке.

    При счете 5:4 в первом сете с Алькарасом Андрей почему-то развалился на подаче соперника. Такое впечатление, что он отдал всего себя и ушел в отдых. Он начал делать очень много ошибок. Но для Рублева это был потрясающий сезон.

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    • Досадное поражение Алькарасу, но Рублев должен быть доволен тем, что сделал в этом году», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

    В заключительном матче группового этапа Итогового турнира Рублев сыграет против немца Александра Зверева.

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