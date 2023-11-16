Чесноков: Это был потрясающий сезон для Рублева

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисистпрокомментировал поражениеот(5:7, 2:6) на Итоговом турнире ATP.

После этой неудачи Рублев потерял шансы на выход в плей-офф ATP Finals.

«Это был лучший сезон Рублева в его карьере. Он впервые выиграл турнир серии "Мастерс", у него были очень хорошие результаты. Сейчас Андрей на пятой строчке.

При счете 5:4 в первом сете с Алькарасом Андрей почему-то развалился на подаче соперника. Такое впечатление, что он отдал всего себя и ушел в отдых. Он начал делать очень много ошибок. Но для Рублева это был потрясающий сезон.

Досадное поражение Алькарасу, но Рублев должен быть доволен тем, что сделал в этом году», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

В заключительном матче группового этапа Итогового турнира Рублев сыграет против немца Александра Зверева.