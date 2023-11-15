Рублев о поражении: Ощущаю разочарование, сейчас Алькарас лучше меня

Российский теннисист, 5-я ракетка мира Андрей Рублев высказался о поражении в матче группового этапа чемпионата ATP — 2023 с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мое колено в порядке, ничего не случилось. Я хотел завершить сезон на высокой ноте, но иногда ты получаешь разочарование. Алькарас играл прекрасно, отлично подавал подброс начал гулять из-за нервов, эмоций. Хотелось четко подавать, всё попадать.

Мне нет разницы, кому проигрывать — близкому другу или просто топ-игроку. В любом случае ты ощущаешь разочарование.

Алькарас и Даня (Медведев), на данный момент, сильнее чем я. У Карлоса полно сильных сторон: как он двигается, как бьет — он все умеет. Сейчас он лучше меня, и все», — передает слова Рублева Чемпионат.

Напомним, что после поражения от Алькараса Рублев потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф чемпионата ATP — 2023, который проходит в Турине (Италия).