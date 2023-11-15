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    Рублев о поражении: Ощущаю разочарование, сейчас Алькарас лучше меня

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Карлос Алькарас
    Российский теннисист, 5-я ракетка мира Андрей Рублев высказался о поражении в матче группового этапа чемпионата ATP — 2023 с испанцем Карлосом Алькарасом.

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    «Мое колено в порядке, ничего не случилось. Я хотел завершить сезон на высокой ноте, но иногда ты получаешь разочарование. Алькарас играл прекрасно, отлично подавал подброс начал гулять из-за нервов, эмоций. Хотелось четко подавать, всё попадать.

    Мне нет разницы, кому проигрывать — близкому другу или просто топ-игроку. В любом случае ты ощущаешь разочарование.

    Алькарас и Даня (Медведев), на данный момент, сильнее чем я. У Карлоса полно сильных сторон: как он двигается, как бьет — он все умеет. Сейчас он лучше меня, и все», — передает слова Рублева Чемпионат.

    Напомним, что после поражения от Алькараса Рублев потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф чемпионата ATP — 2023, который проходит в Турине (Италия).

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