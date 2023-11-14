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    Медведев: Хочу выиграть все матчи на Итоговом турнире

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Андрей Рублёв Итоговый чемпионат ATP ATP
    Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублевым (6:4, 6:2) в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «На этом корте не должно было быть много брейк-пойнтов, но сегодня случилось так. Если я подавал хорошо, то выигрывал очко. Рад, что на брейк-пойнтах удалось хорошо подавать. Вторая победа будет важна, если она будет. Это единственный турнир, где ты можешь проиграть, но победить на турнире. Но, конечно, хочется выиграть все матчи. Я не думаю много о раскладах, фокусируюсь на себе.

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    • Было очень сложно. В первом сете он играл на очень хорошем уровне, а потом немного сбавил обороты. Так что я счастлив, что выиграл и что хорошо подавал, когда это было важно.

    Обычно я после игры не разговариваю с Андреем час или около того. А может быть, и два, в зависимости от матча. Думаю, у Андрея это занимает чуть больше времени.

    На корте для меня нет ни друзей, ни врагов. Я думаю только о победе. Но после окончания матча, если я выиграл у Андрея, мне его жалко. Но то же самое касается и Андрея. Помню, когда он меня победил здесь в прошлом году, мне было ужасно обидно, он это знал и день-два стеснялся меня. У сетки мы просто говорим друг другу "браво", поздравляем, желаем удачи», — приводит слова Медведева Ubitennis.

    В следующем матче Медведев встретится с немцем Александром Зверевым, а Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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