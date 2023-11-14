Дмитриева объяснила, почему Медведев выиграл у Рублева

18-кратная чемпионка СССР по теннисупрокомментировала победунад(6:4, 6:2) в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP.

«Это была игра соперников, хорошо знающих друг друга. Но в то же время это была игра абсолютно противоположных стилей. Рискованный, постоянно атакующий, иногда неоправданно, Рублев и очень четко контролирующий каждый свой удар Медведев.

Игрок комбинационного стиля явно превосходил атакующего. Если в первом сете Медведев волновался больше, чем надо, Рублев был свежее, порою даже шла равная игра. Хотя подача Рублева висела на волоске не один раз.

Во втором сете мы наблюдали страдания бедного Андрея. Он так расстроился, что у него ничего не получилось в первом сете, что во втором он перестал бороться», — сказала Дмитриева, слова которой передает «Спорт-Экспресс».

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В следующем матче Медведев встретится с немцем Александром Зверевым, а Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.