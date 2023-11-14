Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 14 ноября в Турине (Италия), начало — в 23:00 мск. Джокович — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Неделя только началась, а Новаку уже вручили кубок. В понедельник он получил кубок первой ракетки мира по итогам сезона.

Серб гарантировал себе первую строчку в рейтинге благодаря победе над Хольгером Руне в первом туре.

Это один был один из тех случаев, когда Джоковича порадовал только результат. Дело в том, что матч против датчанина стал самым настоящим испытанием — 7:6, 6:7, 6:3.

В третьем сете было чуть-чуть полегче, а до этого Ноле с трудом сдерживал своего 20-летнего оппонента.

В любом случае, 36-летний Джокович в очередной раз поразил своей выносливостью. Встреча с Руне продолжалась чуть больше трех часов, и Новак превзошел своего молодого оппонента как раз в самый сложный момент.

Синнер

Янник тем временем тоже сходу показал, что приехал в Турин в оптимальной форме.

В первом матче итальянец спокойо выиграл у Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:4.

Синнер, по сути, просто «задушил» грека невероятно качественной игрой на подаче. Циципас взял на приеме всего лишь десять очков.

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Надо признать, что с такой игрой 22-летний теннисист может остановить кого угодно.

Впрочем, это стало ясно, еще в прошлом месяце, когда Янник сначала обыграл Карлоса Алькараса, а потом и Даниила Медведева, при этом россиянина — дважды.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.55, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.46.

Новак ранее ни разу не проигрывал Яннику. Сейчас счет в противостоянии 3-0 в пользу серба.

Но все когда-то случается впервые. Синнер сейчас действительно на том уровне, когда может спокойно конкурировать даже с Новаком.

Ставка — победа Синнера за 2.46.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.96.